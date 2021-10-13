Материалы Экономического суда города Минска по делу певицы Анжелики Агурбаш поступили в Федеральную службу судебных приставов России.









Согласно банку данных этого ведомства с певицы хотят взыскать чуть более 197,9 тыс. росс.рублей (около $2745 или Br6800). Еще ей нужно будут заплатить исполнительный сбор в 5 тыс. росс.рублей (около $70 или Br172).



