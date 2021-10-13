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Анжелика Агурбаш должна заплатить за шубы Белкоопсоюза почти $2,8 тыс.

Материалы Экономического суда города Минска по делу певицы Анжелики Агурбаш поступили в Федеральную службу судебных приставов России.

Материалы Экономического суда города Минска по делу певицы Анжелики Агурбаш поступили в Федеральную службу судебных приставов России.


Согласно банку данных этого ведомства с певицы хотят взыскать чуть более 197,9 тыс. росс.рублей (около $2745 или Br6800). Еще ей нужно будут заплатить исполнительный сбор в 5 тыс. росс.рублей (около $70 или Br172).

В начале июня стало известно, что певица Анжелика Агурбаш должна вернуть Белкоопсоюзу 40 шуб, либо заплатить за них структуре Белкоопсоюза. Судебная тяжба была связана с тем, что несколько лет назад Агурбаш взяла на реализацию у Белкоопсоюза партию меховых изделий - норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки, но деньги от продажи не перечисляла, пишет smartpress.bу
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