Российские вузы продлят сроки новой приемной кампании для белорусских абитуриентов на учебный год 2022/2023, окончание срока подачи документов – в 10-х числах ноября 2021-го, сообщили Sputnik в Русском доме в Минске.





Подать заявку на бесплатное обучение в России нужно на портале – https://education-in-russia.com. Отбор проходит в два этапа: первый – в представительстве Россотрудничества в Минске, второй – непосредственно в российских вузах.





фото Виктор Толочко

Какие нужны документы?

Основные "бумажки" – это паспорт, выписка оценок за 10-й класс и результаты индивидуальных достижений (олимпиады, учебные конференции, собственные изобретения). Если абитуриент поступает в магистратуру, нужна выписка из табеля успеваемости в университете. Эти документы будут принимать практически до середины ноября. Ранее в Россотрудничестве заявляли о дедлайне до 1 ноября.

"Мы видим, что абитуриенты присылают документы, поэтому в ближайшее время объявим о продлении сроков приемной кампании на следующий год", – заявили в минском представительстве Россотрудничества.

Следом в декабре нужно будет пройти тестирование. Оно проводится дистанционно в формате прокторинга на базе МФТИ или Финансового университета при правительстве РФ. Это электронный экзамен, на котором за абитуриентом следят "контролеры", так называемые прокторы. Сами тесты – что-то вроде единого госэкзамена, который сдается в России. Задания будут предлагаться в зависимости от выбранной специальности. Дата проведения тестирования будет доведена дополнительно.

И еще одна важная деталь: если вы олимпиадник, то в качестве первого этапа отбора кандидатов на квоту вам зачтут результат за последние 3 года.

От Москвы до Владивостока

Топ самых популярных для белорусов вузов в России выглядит так:





Московский физико-технический институт

Санкт-Петербургский государственный университет

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Санкт-Петербург)

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова





Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Из популярных направлений можно выделить прикладную математику, физику и информатику; лечебное дело, стоматологию и педиатрию; экономику, менеджмент, бизнес-информатику; программную инженерию, информационные системы и технологии, информатику и вычислительную технику; рекламу и связи с общественностью, журналистику, телевидение, медиа и коммуникации.

Также белорусские абитуриенты часто выбирают востоковедение и африканистику, судовождение, эксплуатацию аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов, аэронавигацию.





Поступить белорусам по квоте можно аж в 505 вузов России от Москвы до Владивостока. Самые близкие – Смоленский медицинский, Псковский государственный, Брянский инженерно-технологический, сельхозакадемия и академия физкультуры и туризма в том же Смоленске.



