



"26 августа 2021 года с помощью оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен и задержан россиянин, который посредством фишинговой ссылки незаконно завладевал и распространял реквизиты банковских платежных карт граждан, а также их аутентификационные данные", - проинформировали в СК.





Там рассказали, что россиянин около трех лет назад создал сайт, на котором посетителям предлагалось приобрести материалы порнографического характера.





"Ресурс содержал в себе ссылку для перехода на файлообменник, на котором был размещен файл с вредоносным программным обеспечением. Пользователь, который переходил и скачивал данный файл, автоматически получал сообщение на рабочий экран: "Если Вы не осуществите покупку подарочной карты стоимостью 500 долларов США, вся информация, хранящаяся на компьютере, предастся огласке среди знакомых и друзей, а также правоохранительным органам", - сообщили в Следственном комитете.





Таким образом фигурант зарабатывал деньги, пока через год сайт не был заблокирован. Однако на этом он не остановился и создал другой ресурс.





"С января 2021 года россиянин придумал схему незаконного получения прибыли: он создал форум, на котором после регистрации пользователям предлагалось получить доступ к большой коллекции порнографического материала. Гражданам требовалось вводить реквизиты банковских карт, а когда посетитель сайта перенаправлялся на страницу с бесконечной загрузкой, деньги с карты исчезали бесследно", - продолжили в СК.





Похищались не только деньги, но и реквизиты платежных карт, которые впоследствии продавались.





"От действий "хакера" пострадали не только наши граждане, но и граждане иностранных государств", - отметили в СК.





Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление на территории России. Кроме того, фигурант не имел вида на жительство в Беларуси.





Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот средств платежа) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он заключен под стражу.











