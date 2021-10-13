Так, в столицу уже не приехал Баста, не приедет и MONATIK. Что будет с остальными музыкальными событиями, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».





В управлении культуры Мингорисполкома рассказывают, что проанализировали реализацию билетов на культурно-массовые мероприятия и разослали оповещения всем организаторам. Те должны либо провести мероприятие по всем предписанным Центром гигиены и эпидемиологии стандартам, либо свернуть концерт. Здесь каждый думает над тем, выгодно ли ему это. Многие выбирают второй вариант и решают перенести концерты на более благоприятный период.





— Если брать октябрь, то почти все заявленные концерты отменены организаторами и переносятся на другую дату, — поясняют в управлении культуры.





Отказ от танцпола и рассадка через метр-полтора

Те, кто все-таки решает провести концерт в такие сложные времена, вынуждены соблюдать жесткий порядок рассадки — на расстоянии метр-полтора, заполнять зал не более чем на 50 %, следить за соблюдением масочного режима, разместить в зале антисептики и отказаться от танцпола. Последний пункт реализовать на многих минских площадках сложно, да и репертуар некоторых исполнителей просто требует движа, а не сидения на местах.





— Из крупных концертов, запланированных на октябрь, пока остается Полина Гагарина. Как мы наблюдаем сейчас, организаторы соблюдают жесткий порядок рассадки, условие 50-процентного заполнения зала. Но однозначно сказать, примут ли решение провести концерт или все-таки перенести его, сейчас сложно, — рассказывает начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель. — Что касается клубов и баров, которые не предназначены для проведения таких мероприятий, то они, думаю, либо перенесут выступления, либо аннулируют гастрольные удостоверения.





Сейчас организаторы затаились в ожидании: они ждут информации о том, будут ли ужесточения в связи со сложившейся эпидситуацией, и затронут ли они культурно-массовые мероприятия.





— На данный момент организаторы концерта Гагариной во все требования вписываются. В отличие от многих других компаний они преобразовали танцпол в партер. Продумали моменты с рассадкой, стульями, — комментирует главный специалист отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Евгения Спруть.





Агутин и Арбенина в этом году не выступят

С ноябрьскими и декабрьскими мероприятиями ситуация та же. Есть те, кто уже официально уведомил управление культуры о переносе. Из крупных среди них — концерт Леонида Агутина, запланированный на 20 ноября во Дворце Республики, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», которые уже сообщили о переносе на март 2022 года.





Стало известно и то, что в этом году не состоятся концерты Марка Мартела во Дворце Республики, Дискотеки 80-х DIETER BOHLEN (Дитер Болен), BLUE SYSTEM, LIAN ROSS во Дворце Спорта. Пока о переносе на декабрь сообщили организаторы концерта группы «Тараканы» — выступят ли они, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конце года.





Известная российская певица Светлана Лобода также не зажжет в «Минск-Арене» в ноябре, пока идет согласование новой даты.





Королева музыкальных чартов и самая популярная персона Instagram Ольга Бузова сейчас не отменена. Но организаторы оставили для зрителей только сектора. Они будут продумывать, как распределить билеты танцпола на оставшиеся места зрительного зала.





— Если брать крупные площадки, такие как «Минск-Арена», Prime Hall, Дворец Республики, где больше 1 000 посадочных мест, скорее всего, мероприятия будут переноситься. Но пока официальной информации об этом нам от организаторов не поступало, — рассказывает Е. Спруть. — В устном порядке многие уже подтвердили перенос. Но по правилам они еще должны подать документы в «Одно окно», откуда они поступят к нам. Тогда мы сможем уведомить организаторов, что в их гастрольное удостоверение внесены изменения. Пока этот технический момент не сделан.





В управлении рассказали, что, согласно правилам, организаторы имеют право отменить концерт не позже чем за один рабочий день до дня его проведения. Поэтому рекомендуют зрителям следить за обновлениями.







