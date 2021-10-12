“За Алексейками над лесом мой муж наблюдал за этим зрелищем, это инопланетяне и это не фейк”, – написала Елена в вайбер-чате “Обо всём Ивацевичи”.





Подписчики соцсетей из Ивацевичей и Берёзы опубликовали кучу фотовспышек в вечернем небе. Из-за необычайности происходящего всё поспешили списать на происки инопланетян.





А позже из деревни Стайки под Барановичами прислали видео.









На видео некое зарево в небе, по словам очевидцев, держалось продолжительное время.





Отметим, что как раз накануне начались учения 120 механизированной бригады на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.





Как сообщали военные в своем релизе по учениям:





“Всего в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня (СЗП)”.





Возможно, речь идет о ночных стрельбах из СЗП.





Учения продлятся до 14 октября.