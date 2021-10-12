Жители Ивацевичей и Берёзы испугались. Говорят, видели инопланетян
Необычные явления в небе напугали накануне вечером жителей Ивацевичей и Берёзы. Некоторые безоговорочно заявили, что видели инопланетян.
“За Алексейками над лесом мой муж наблюдал за этим зрелищем, это инопланетяне и это не фейк”, – написала Елена в вайбер-чате “Обо всём Ивацевичи”.
Подписчики соцсетей из Ивацевичей и Берёзы опубликовали кучу фотовспышек в вечернем небе. Из-за необычайности происходящего всё поспешили списать на происки инопланетян.
А позже из деревни Стайки под Барановичами прислали видео.
На видео некое зарево в небе, по словам очевидцев, держалось продолжительное время.
Отметим, что как раз накануне начались учения 120 механизированной бригады на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.
Как сообщали военные в своем релизе по учениям:
“Всего в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня (СЗП)”.
Возможно, речь идет о ночных стрельбах из СЗП.
Учения продлятся до 14 октября.
Источник: 1reg.by
17:52 13/10/2021
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