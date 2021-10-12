+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Жители Ивацевичей и Берёзы испугались. Говорят, видели инопланетян

Необычные явления в небе напугали накануне вечером жителей Ивацевичей и Берёзы. Некоторые безоговорочно заявили, что видели инопланетян.

“За Алексейками над лесом мой муж наблюдал за этим зрелищем, это инопланетяне и это не фейк”, – написала Елена в вайбер-чате “Обо всём Ивацевичи”.

Подписчики соцсетей из Ивацевичей и Берёзы опубликовали кучу фотовспышек в вечернем небе. Из-за необычайности происходящего всё поспешили списать на происки инопланетян.

А позже из деревни Стайки под Барановичами прислали видео.


На видео некое зарево в небе, по словам очевидцев, держалось продолжительное время.

Отметим, что как раз накануне начались учения 120 механизированной бригады на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

Как сообщали военные в своем релизе по учениям:

“Всего в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня (СЗП)”.

Возможно, речь идет о ночных стрельбах из СЗП. 

Учения продлятся до 14 октября.
Источник: 1reg.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]