На месте находки в деревне Алексичи работают археологи, территорию охраняет милиция, сообщают « Хойніцкія навіны ».





Обнаружил каменное строение тракторист во время выполнения полевых работ, подтверждает председатель Алексичского сельсисполкома Анастасия Северинец.





Внутри склепа находится каменная гробница, увенчанная фигурками ангелов.





Археологи полагают, что найденный склеп принадлежит роду Оскерко. Потому что недалеко от того места в 2019 году была найдена могильная плита с именами девяти представителей рода. Ученые рассчитывают в будущем найти захоронения и остальных восьми персон.





Научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Юрий Панков полагает, что «случайное обнаружение может представлять историко-культурную ценность».





Шляхетский род Оскерко восходит к концу XV века. Его представители имели землевладения во многих регионах нашей страны. В архивных источниках и справочных картах XIX века упоминаются их владения и на Хойникщине. В частности, усадьба в д. Рудаков и «Старый двор» близ деревень Алексичи и Глинище.