



Ситуация с коронавирусом в Беларуси плачевная. На днях в интернете был опубликован документ, в котором говорится, что только за 7 октября эпидемиологи зарегистрировали в Минске более трех тысяч случаев COVID-19. Если верить этому документу, 94% процента из заболевших были не привиты.





С 9 октября в Беларуси было введено обязательное ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах. Позже выяснилось, что за несоблюдение этих правил беларусов будут штрафовать на 870 рублей.





А теперь посмотрите, что пишет врач врач-инфекционист, которая сейчас работает в одной из беларуских больниц – в кислородном отделении.





«Совсем недавно, в июне месяце, мой родной брат три дня находился между жизнью и смертью в реанимации. Три дня я трезвонила в эту самую реанимацию со слезами, выспрашивала, умоляла помочь. И на том конце трубки спокойный и как будто безразличный голос говорил: «Состояние тяжёлое. Делаем все возможное». А теперь я работаю в кислородном отделении инфекционной больницы.





В отделении, откуда люди попадают в реанимацию или выписываются с выздоровлением, или не выписываются. И каждый день я таким же спокойным и как будто безразличным голосом говорю плачущим людям на том конце трубки: «Состояние тяжёлое. Делаем все возможное». Все познаётся в сравнении, друзья. В кислородном отделении я работаю уже две недели. За это время я научилась:





- Писать справки о смерти.





- Врать пациентам, переводя их в реанимацию, что это на пару дней: там просто стабилизируют и переведут назад.





- Сдерживать дрожь в голосе, когда нужно позвонить и сообщить родственникам, что их близкого человека уже нет.





Научилась сохранять спокойствие, когда внутри все разрывается от ужаса.





Не научилась и, наверно, никогда не научусь не впечатляться при виде умирающих людей, которым ты никак не можешь помочь...





И которые просят тебя о помощи. И плачут, что так мало пожили.





Зачем все эти посты? Чтобы прочитали антипрививочники. Прочитали и ещё раз подумали о вакцинации.





Если кто-нибудь после моих постов пойдёт и сделает прививку, я буду рада».