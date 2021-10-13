Это самый «плотный» населенный пункт Беларуси, не являющийся городом. В некоторых городах страны живет в пару раз меньше.





Три недели назад там открыли пункт вакцинации: жителей много, плюс огромный овощной рынок, куда постоянно съезжаются не только из района, но даже и из других областей.





Однако за все это время вакцинироваться пришел лишь один человек, да и тот не из Ольшан, а из деревни Ремель. Сообщалось, что никто не приходит прививаться, потому что в Ольшанах большинство жителей исповедуют протестантизм, и именно религиозные взгляды не позволяют им делать прививки.





Пункт вакцинации решили закрыть, передает «Новае Палессе».





Врач в Ольшанах просто тратил своё время на ожидание, когда он мог приносить гораздо больше пользы на амбулаторном приёме или в красной зоне. А жители агрогородка, желающие сделать прививку, могут обращаться к своему врачу общей практики либо записаться на вакцинацию.





В связи с тем, что жители самого густонаселённого агрогородка района и страны вакцинируются очень скромными темпами, а эпидемиологическая ситуация в этом регионе крайне сложная, будут приниматься серьёзные профилактические меры.





Например, поднят вопрос о целесообразности работы вещевого рынка в Ольшанах, куда по субботам съезжаются жители чуть ли не со всех областей Беларуси.