Там уточняется, что 12 октября было принято постановление совета министров N575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", регламентирующее порядок реализации положений закона "О противодействии экстремизму".

"В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях - экстремистскими формированиями.





Это означает, что подписчики экстремистских телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы), как участники экстремистского формирования", - говорится в сообщении.





Однако текст постановления еще не опубликован, поэтому пока не ясно, каким образом будет действовать закон.





Как говорят юристы, "экстремистским" то или иное формирование должен признать суд по заявлению государственных органов. Это значит, что после вступления в силу вышеуказанного постановления Совмина все признанные ранее "экстремистскими" телеграм-каналы, СМИ или чаты не становятся автоматически "экстремистскими формированиями".





Должны будут пройти новые суды, которые их таковыми признают или не признают.



















