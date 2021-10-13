Мошенники начали обманывать беларусов от имени "Острова чистоты и вкуса"
От имени «Остров чистоты и вкуса» в интернете действуют мошенники. Они рассылают сообщения в мессенджерах с предложением пройти опрос, за который пользователь будто бы получит денежную сумму или приз.
«Никаких подобных акций не проводится в сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»! – сказано в сообщении на сайте компании.
"Если вы получили похожее сообщение, просим вас выполнить следующие действия:
• не открывать указанную в сообщении ссылку;
• проверить на спам и пожаловаться на сообщение или публикацию.
Обращайте внимание на то, как выглядит ссылка в сообщении: https://taplong.ga/ostrov, https://gamevie.cf/ostr, https://ostrov-chistoty.top — используют мошенники!
Вся актуальная информация по поводу акций размещается только на официальном сайте", говорится в сообщении.
Недавно похожие сообщения мошенники рассылали от имени «Евроопта» и «Белоруснефти».
13:10 13/10/2021
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