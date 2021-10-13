Шок! Двое минчан заманили в квартиру инвалида и издевались над ним
В Минске задержаны двоих минчан, которые издевались над своим знакомым-человеком с инвалидностью.
В начале октября молодые люди 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера заманили в квартиру одного из них 21-летнего парня.
В течение нескольких дней гостя удерживали взаперти и глумились над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы.
Происходящее снималось на мобильный телефон.
Как сообщает МВД, со слов одного из задержанных, жертву планировали использовать для сбора стеклотары, а вырученные деньги забирать себе. В одну из таких вылазок пленнику удалось сбежать.
В отношении минчан возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы.
По иным противоправным действиям будет дана дополнительная правовая оценка.
13:06 13/10/2021
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