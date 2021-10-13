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Шок! Двое минчан заманили в квартиру инвалида и издевались над ним

В Минске задержаны двоих минчан, которые издевались над своим знакомым-человеком с инвалидностью.

В начале октября молодые люди 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера заманили в квартиру одного из них 21-летнего парня. 

В течение нескольких дней гостя удерживали взаперти и глумились над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. 

Происходящее снималось на мобильный телефон.

Как сообщает МВД, со слов одного из задержанных, жертву планировали использовать для сбора стеклотары, а вырученные деньги забирать себе. В одну из таких вылазок пленнику удалось сбежать.

В отношении минчан возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы. 

По иным противоправным действиям будет дана дополнительная правовая оценка.
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