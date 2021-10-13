И снова официальный антирекорд: за сутки 17 смертей и более 2 тысяч заболевших
За сутки в Беларуси, как утверждает Минздрав, хотя официальные данные более чем сомнительны, зарегистрированы 2 тыс. 60 пациентов с Covid-19.
Также утвеждается, что з весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 336 пациентов (+17 за сутки) с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ранее Минздрав признавал не более 16 смертей в сутки, хотя медики говорят, что только в одной минской "ковидной" больнице умирают 10-15 человек в сутки.
Источник:
12:51 13/10/2021
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