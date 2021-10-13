И снова официальный антирекорд: за сутки 17 смертей и более 2 тысяч заболевших

За сутки в Беларуси, как утверждает Минздрав, хотя официальные данные более чем сомнительны, зарегистрированы 2 тыс. 60 пациентов с Covid-19.