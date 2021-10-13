Марфа Рабкова: Статьи будут страшные

«Мне тоже не верится, что прошел год. Иногда от этого становится грустно, как подумаешь о том, сколько времени ты в заключении. Время быстро идет, и чем дальше – тем быстрее. Знать бы, сколько еще терпеть, даже если день освобождения нескоро, хотелось бы его знать. Так проще ждать, неизвестность изматывает.





По поводу дела – тишина, но вроде как трехмесячная продленка должна быть последней. Следствие окончится и впереди будут интересные события в виде ознакомления с материалами дела и суды. Статьи будут страшные, но молот сейчас и не кует другие», - пишет правозащитница.





Она отмечает, что у нее все в порядке – «жизнь идет своим чередом», и поделилась новостями:





«Из нового – я стала упорно и активно заниматься, делаю упражнения во время прогулок и в камере. Уже это вошло в привычку. Но бывает включается лень, если из-за дождя мы не идем гулять.





Проснулся аппетит, и я ем достаточно много, нужно урезать рацион, а то выйду помпушкой. Сейчас я в идеальной форме – приблизительно 50 кг или чуть меньше. Сложно сориентироваться без весов. Зарядку на улице мы делаем коллективно всей камерой, это подбадривает, да и вообще все проходит веселее. Мои достижения – 105 приседаний и 5 раз подтягиваюсь на кровати. Вот такой небольшой прогресс, но нужно идти дальше».





Марфа пишет, что ей повезло с соседками по камере.





«Мне с ними повезло, стараемся придумывать новые занятия для совместного досуга. Например, стали писать диктанты. И это не спроста – со временем в СИЗО мозг начинает тупить, и ты не можешь вспомнить, как пишутся даже самые банальные слова.





Хотя вроде и читаем много, пишем письма – толку нет. И подобная деградация происходит абсолютно у всех. Поэтому и решили писать диктанты с последующим разбором ошибок. Тянем спички, кому из нас диктовать. Я пока ни разу это не делала».





Правозащитница отмечает, что уже устала от книг, решила почитать на протяжении недели только газеты и журналы, а также разгадывать японские кроссворды:





«Из последнего, что прочла, Гёте «Фауст», в книге еще была избранная лирика Гёте. Но я успела прочесть только половину данной лирики. Бросила, ибо она меня вгоняет в меланхолию.





До этого читала еще избранные произведения Якуба Коласа. Мне их дали на русском языке! Это был атас, теряется весь смак стихотворений. Ты же знала, что Колас на Володарского тоже сидел? У него достаточно много стихов приурочены и написаны в тюремный период».





Марфа предлагает узнать больше о судьбе белорусской поэтессы Ларисы Гениюш:





«У нее чудесные стихи, но такая горькая жизнь. Вчера открыла еще одно стихотворение ее. Подумала, что можно попробовать заказать книгу в местной библиотеке, вдруг есть. Так вот стихотворение:





Не згінай мяне, я не сагнуся

Не баюся ні страхаў, ні зла.

Нездарма я з зямлі беларускай

Непахіснай сасною ўзрасла.

Напрасткі йду няходжанай сцежкаю,

Мудрасць продкаў у гарачай крыві,

Не прад кім не схіляю паспешна

Крыху гордай сваёй галавы.

Абмінаю ўсю набрыдзь, што вокал,

Чалавечы мой блытае лёс

Гляджу ўдаль, не маргнуўшы нат вокам.

Розум цемру праніжа наскрозь!»





Планирует правозащитница в ближайшее время читать Ремарка «На западном фронте без перемен» и «Три товарища».





Она передает всем огромный привет и «крепкие обнимашки».





Пишите Марфе письма солидарности:





СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Марии Александровне Рабковой





Напомним, координаторка Волонтерской службы “Весна” Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года и стала первой задержанной представительницей организации.





В квартире Марфы был проведен обыск, конфискованы деньги, личные вещи и техника, а сама правозащитница помещена под стражу, где она находится и по сей день.





Марфа обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса исключительно за свою законную и мирную правозащитную деятельность.