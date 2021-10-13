+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ну и ну: воры обокрали легенду угрозыска - его не было дома всего 3 часа

Курьезный случай произошел в Украине.

В Деснянском районе Киева воры обчистили дом директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП) Анатолия Кислого. Преступники воспользовались трехчасовым отсутствием мужчины.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, воры попали внутрь через третий этаж таунхауса. Для этого им пришлось приставить лестницу и "вскрыть" стекло балконной двери.

"Преступники забрали две ручки Parker (стоимостью около 100 тысяч гривен), а также государственные и ведомственные награды", – добавил источник.

Хранились ли дома наличные – неизвестно.

Анатолий Кислый – доктор юридических наук, профессор. Служил начиная от оперативника и до первого заместителя начальника ГУМВД Украины в Киевской области. 

До 2015 года руководил криминальной милицией Киевщины.

"Он также готовил разведчиков для оперативных подразделений МВД", – рассказал собеседник издания.

Кислого называют живой легендой уголовного розыска. Он провел около 20 успешных операций по выявлению и обезвреживанию преступных групп, за что указом президента был награжден оружием.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]