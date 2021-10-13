В Деснянском районе Киева воры обчистили дом директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП) Анатолия Кислого. Преступники воспользовались трехчасовым отсутствием мужчины.





Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, воры попали внутрь через третий этаж таунхауса. Для этого им пришлось приставить лестницу и "вскрыть" стекло балконной двери.





"Преступники забрали две ручки Parker (стоимостью около 100 тысяч гривен), а также государственные и ведомственные награды", – добавил источник.





Хранились ли дома наличные – неизвестно.





Анатолий Кислый – доктор юридических наук, профессор. Служил начиная от оперативника и до первого заместителя начальника ГУМВД Украины в Киевской области.





До 2015 года руководил криминальной милицией Киевщины.





"Он также готовил разведчиков для оперативных подразделений МВД", – рассказал собеседник издания.





Кислого называют живой легендой уголовного розыска. Он провел около 20 успешных операций по выявлению и обезвреживанию преступных групп, за что указом президента был награжден оружием.