Уголовного дела по факту его смерти до сих пор нет, пишет Свабода.





Как рассказал брат Витольда Андрей Ашурок, родные до сих пор не знают, как умер Витольд. Семье не передали результатов экспертизы с причинами смерти политзаключенного, не выдали заключения с указанием причины смерти. Родным не рассказывают, как идет проверка по факту смерти заключенного в колонии.





К тому же в колонии пропала часть личных вещей Витольда, в частности, тюремный дневник, о котором он неоднократно писал в письмах. Однако руководство шкловской колонии ничего не сообщает родным.





Все эти вопросы Андрей Ашурок письменно направил начальнику управления Следственного комитета по Могилевской области Владимиру Шалухину 27 сентября. Ждет ответа.





«Информации ноль. Следователь не снимает трубку с 5 августа», — говорит Андрей Ашурок.





5 августа он по телефону задал следователю эти острые, по его мнению, вопросы, после чего тот перестал отвечать на ежедневные звонки, а потом якобы ушел надолго в отпуск.





Мать Витольда, 83-летняя Елена Мироновна, сильно похудела после смерти сына. Говорит, что из-за сильного стресса не может есть и заставляет себя принимать пищу.





Часто бывает на могиле сына. Последний раз она виделась с Витольдом в августе 2020 года. Ее не пустили на закрытое заседание суда. На свидание с сыном она не ездила из-за слабого здоровья.





«Дали пять лет, пусть бы сидел. Ну еще пять дайте! Зачем было убивать? Ужасно, что умирал один в чужих людях, в такой боли. Не было рядом никого из близких людей, кто бы пожалел, обнял его перед смертью.





Но что теперь поделаешь? Думаю, такова была Божья воля. Он сам выбрал этот путь. Я до самой смерти буду плакать», — говорит мать.



