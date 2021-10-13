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В Беларуси в сексуальном насилии над детьми обвиняется создатель детского фотоагентства, который устраивал для своих моделей порнографические фотосессии, а снимки продавал педофилам. Жертвами преступника стали 20 девочек в возрасте от 5 до 12 лет, сообщает газета «На страже».









Инстаграм-агентство для продвижения несовершеннолетних моделей в соцсетях обвиняемый открыл в 2019 году. Заняться нелегальной фотосъемкой мужчине предложила его бизнес-партнер.





Однажды женщина зарегистрировала в соцсети аккаунт малолетней дочери, где публиковала ее снимки. Она рассчитывала, что семилетнюю малышку заметят агенты и пригласят на модные показы. На нее вышли педофилы, которые предложили женщине продать им более откровенные снимки дочери. Однако ей нужно было найти фотографа, который бы согласился устроить такую фотосессию.





Большинство мам присутствовали на фотосъемках своих детей. Фотограф легко вычислял тех, кто был бы не против «сделать больше». Скажем, ставил детей в двусмысленные позы, просил приспустить одежду.





Если женщины возмущались, он извинялся: мол, неправильно поняли. Некоторые клиентки получали предложения поснимать детей с игрушками из секс-шопа. Позже фотосессии становились все более откровенными.





Все отснятые материалы обвиняемый продавал зарубежным клиентам. С одной из них обвиняемый рассчитался плазменным телевизором за 1500 долларов.





Одна из обвиняемых — учитель иностранного языка — не только позволяла эксплуатировать свою пятилетнюю дочь, но и вела переписку с педофилами-иностранцами.





Фотограф участвовал в модных показах и побеждал на престижных фотоконкурсах, его работы украшали обложки глянцевых журналов.