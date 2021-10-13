В Москве запустили проект по экспресс-тестированию на коронавирус учащихся в десяти пилотных школах, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Раз в две недели всех учеников с 1-го по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19.





Классы будут сдавать тестирование отдельно от других, в конце одного из уроков или во время классного часа. Решение о том, кто именно будет проводить тестирование, каждая из десяти школ принимает самостоятельно. Это могут быть как учителя, так и привлеченный медицинский работник — экспресс-тест не требует специальных медицинских навыков.





«Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», — пояснила Ракова.





Информацию о положительном результате теста школы передают в поликлинику — в этот же или на следующий день домой к учащемуся придет врач, который осмотрит его и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест.





Экспресс-тестирование проведут также всем членам семьи. Если дополнительные тесты, проведенные уже врачом на дому, подтвердят наличие у ребенка COVID-19, то класс отправят на двухнедельный карантин. Родителям оформят больничный.





Если родители откажутся от тестирования ребенка в школе, то они должны раз в две недели предоставить его результаты отрицательного ПЦР-теста, уточнила Ракова.





Родители при желании также смогут сами сделать экспресс-тест ребенку — для этого они должны прийти в общий, назначенный школой день и время тестирования. Старшеклассники смогут провести тест самостоятельно, но под наблюдением учителя.





По словам Раковой, за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, а число госпитализированных учеников превысило 280. Всего в Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более 180 тыс. детей.





«Сейчас, когда в городе наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусом, особенно важно оперативно выявлять тех, кто может потенциально служить источником заболевания. Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», — сказала Ракова.







