



Британский таблоид Daily Express исправил материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca, сообщает РИА Новости.





Daily Express признала, что опубликованная 11 октября статья включала и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.





Первой статью о "краже" формулы выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ начали ее перепечатывать.





РФПИ подверг критике публикацию, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В фонде отметили, что эта история антинаучна.





"Спутник V" основан на изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.