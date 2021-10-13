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Британский таблоид извинился за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Daily Express признала недостоверность статьи, опубликованной 11 октября


Британский таблоид Daily Express исправил материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca, сообщает РИА Новости.

Daily Express признала, что опубликованная 11 октября статья включала и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.

Первой статью о "краже" формулы выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ начали ее перепечатывать. 

РФПИ подверг критике публикацию, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В фонде отметили, что эта история антинаучна. 

"Спутник V" основан на изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.
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