Британский таблоид извинился за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Daily Express признала недостоверность статьи, опубликованной 11 октября
Британский таблоид Daily Express исправил материал, в котором утверждалось, что разработчики "Спутника V" "украли" формулу вакцины у AstraZeneca, сообщает РИА Новости.
Daily Express признала, что опубликованная 11 октября статья включала и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций.
Первой статью о "краже" формулы выпустила газета The Sun, после чего британские СМИ начали ее перепечатывать.
РФПИ подверг критике публикацию, назвав ее "фейком и вопиющей ложью". В фонде отметили, что эта история антинаучна.
"Спутник V" основан на изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе.
10:35 13/10/2021
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