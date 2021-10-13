Любимое лакомство времен СССР признали в Беларуси опасным и запретили
В реестр опасной продукции Госстандарта попали знаменитые «петушки на палочке» российского производства.
В карамели леденцовой «Сладкое лакомство. Петушок», произведенной российским предпринимателем и импортируемой частной барановичской компанией, специалисты Госстандарта обнаружили опасные синтетические красители, которые способны негативно влиять на активность и внимание детей.
С 17 октября продавать эти леденцы в Беларуси официально запрещено.
Источник: intex-press.by
10:13 13/10/2021
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