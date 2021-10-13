В карамели леденцовой «Сладкое лакомство. Петушок», произведенной российским предпринимателем и импортируемой частной барановичской компанией, специалисты Госстандарта обнаружили опасные синтетические красители, которые способны негативно влиять на активность и внимание детей.









С 17 октября продавать эти леденцы в Беларуси официально запрещено.