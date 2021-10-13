







По мнению фанатов и ряда СМИ, звезда франшизы "Миссия невыполнима" потолстел или сделал уколы красоты. "Я не верю, что это Том Круз. У него такое полное лицо", "Боже! Поаккуратнее с филлерами", - написали пользователи в Twitter.





Отец и сын наблюдали, пишет ru.oxu.az, как команда спортивного клуба "Джайентс" боролась с бейсболистами из "Доджерс" во второй игре серии дивизионов Национальной лиги.





Спортивная журналистка Эми Гутьеррес, которая присутствовала в тот вечер на арене, поинтересовалась у Т.Круза, за кого он болеет. Но он отказался назвать команду и только отметил: "Я фанат бейсбола".





В следующем году состоятся две большие премьеры с участием Тома Круза. В конце мая на экраны должен выйти приключенческий боевик о пилотах "Топ Ган: Мэверик", а в конце сентября зрители увидят фильм "Миссия невыполнима 7".







