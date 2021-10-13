+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Поклонники не узнали располневшего Тома Круза

Голливудский актер Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом, когда вместе с сыном Конором посетил бейсбольный матч на стадионе Оракл-парк в Сан-Франциско (США).



По мнению фанатов и ряда СМИ, звезда франшизы "Миссия невыполнима" потолстел или сделал уколы красоты. "Я не верю, что это Том Круз. У него такое полное лицо", "Боже! Поаккуратнее с филлерами", - написали пользователи в Twitter.

Отец и сын наблюдали, пишет ru.oxu.az, как команда спортивного клуба "Джайентс" боролась с бейсболистами из "Доджерс" во второй игре серии дивизионов Национальной лиги.

Спортивная журналистка Эми Гутьеррес, которая присутствовала в тот вечер на арене, поинтересовалась у Т.Круза, за кого он болеет. Но он отказался назвать команду и только отметил: "Я фанат бейсбола".

В следующем году состоятся две большие премьеры с участием Тома Круза. В конце мая на экраны должен выйти приключенческий боевик о пилотах "Топ Ган: Мэверик", а в конце сентября зрители увидят фильм "Миссия невыполнима 7".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]