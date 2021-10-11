



Правоохранители предупреждают, пишет Mogilev.online со ссылкой на tvrmogilev.by, если поступает звонок с иностранного номера, высока вероятность, что звонят мошенники. Часто они представляются сотрудниками службы безопасности банка и уверяют, что с вашей карты проводятся какие-то несанкционированные операции. Нужно помнить о том, что банковские работники никогда не будут по телефону сообщать о финансовых операциях, а тем более звонить из другой страны. В УВД говорят, на Могилевщине уже есть примеры, когда люди вынуждены были продать квартиру, чтобы рассчитаться за кредит, который взял за них мошенник. Ведь они самолично отдали ему все коды безопасности доступа, присылаемые банковским учреждением.





Правоохранители в очередной раз напоминают, сохранность денежных средств зависит от нас самих, а значит, ни в коем случае не ведите никаких финансовых вопросов по телефону. И просто не отвечайте на незнакомый номер.