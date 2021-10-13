В Беларуси разработали онлайн-калькулятор, который может рассчитать объем поражения легких без КТ
Появляется все больше методов диагностики коронавируса.
Калькулятор, разработанный «Гомельским государственным медицинским университом», использует «Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2» на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов).
Иными словами, зная количество дней с высокой температурой, можно с определенной долей точности определить степень поражения легких.
Найти калькулятор можно на сайте Гомельского государственного медицинского университета.
08:43 13/10/2021
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