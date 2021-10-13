











Калькулятор, разработанный «Гомельским государственным медицинским университом», использует «Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2» на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов).





Иными словами, зная количество дней с высокой температурой, можно с определенной долей точности определить степень поражения легких.



