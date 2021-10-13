



Вот что она вспоминает о женщине:





— Сокамерница Елена, самая энергичная и бойкая из нас, умерла от короны. На Окрестина мы все ею болели. Елене за один день стало очень плохо, она почти трупом лежала под нарами, мы заставляли ее хоть что-то съесть, пишет Nashaniva.com. Лечилось все это парацетамолом и, если совсем человеку плохо, антибиотиком. Из ЦИП Елена отправилась на ИВЛ и так и не выкарабкалась.





Женщине было всего 53 года.











