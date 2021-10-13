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Баня, мост, метро и «Пирс»: Какие строительные объекты признали лучшими в Беларуси

Подведены итоги Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года — 2021».



Конкурс проводился уже в 18-й раз. В номинации «Лучший строительный объект года» на первенство претендовали 16 объектов. Среди них, например, БелАЭС, историко-этнографический комплекс, краеведческий музей, производственный цех, жилье, поликлиника, школа, детский сад, жилые дома и комплексы с уникальными характеристиками, административные объекты и так далее. Подробнее объекты-финалисты перечислены здесьсообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в оргкомитете конкурса.

В число шести суперфиналистов, пишет the-village.me, из которых выбирали лидера, вошли:

 жилой комплекс «Левада» (компания «Айрон»);

 жилой квартал «Пирс» («Алмари» и Группа компаний «А-100 Девелопмент»);

 первый участок Зеленолужской линии Минского метрополитена («Минскметрострой»);

 «Центр безопасности» на ул. Олешева в Минске (Филиал СУ № 199 ОАО «Стройтрест № 35»);

 реконструкция моста через р. Западная Двина в Полоцке — строительный проект («Экомост»);

 реконструкция бани № 1, расположенной на ул. Б. Хмельницкого, 12 (УКС Советского района Минска).


Лучшим строительным объектом года — 2021 стал жилой квартал «Пирс». Как прозвучало во время награждения, объект отмечен «за создание креативной концепции единого тематического комплекса на сложной, нестандартной локации».
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