Баня, мост, метро и «Пирс»: Какие строительные объекты признали лучшими в Беларуси
Подведены итоги Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года — 2021».
Конкурс проводился уже в 18-й раз. В номинации «Лучший строительный объект года» на первенство претендовали 16 объектов. Среди них, например, БелАЭС, историко-этнографический комплекс, краеведческий музей, производственный цех, жилье, поликлиника, школа, детский сад, жилые дома и комплексы с уникальными характеристиками, административные объекты и так далее. Подробнее объекты-финалисты перечислены здесь, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в оргкомитете конкурса.
В число шести суперфиналистов, пишет the-village.me, из которых выбирали лидера, вошли:
жилой комплекс «Левада» (компания «Айрон»);
жилой квартал «Пирс» («Алмари» и Группа компаний «А-100 Девелопмент»);
первый участок Зеленолужской линии Минского метрополитена («Минскметрострой»);
«Центр безопасности» на ул. Олешева в Минске (Филиал СУ № 199 ОАО «Стройтрест № 35»);
реконструкция моста через р. Западная Двина в Полоцке — строительный проект («Экомост»);
реконструкция бани № 1, расположенной на ул. Б. Хмельницкого, 12 (УКС Советского района Минска).
Лучшим строительным объектом года — 2021 стал жилой квартал «Пирс». Как прозвучало во время награждения, объект отмечен «за создание креативной концепции единого тематического комплекса на сложной, нестандартной локации».
08:04 13/10/2021
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