







Конкурс проводился уже в 18-й раз. В номинации «Лучший строительный объект года» на первенство претендовали 16 объектов. Среди них, например, БелАЭС, историко-этнографический комплекс, краеведческий музей, производственный цех, жилье, поликлиника, школа, детский сад, жилые дома и комплексы с уникальными характеристиками, административные объекты и так далее. Подробнее объекты-финалисты перечислены здесь сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в оргкомитете конкурса.





В число шести суперфиналистов, пишет the-village.me, из которых выбирали лидера, вошли:





жилой комплекс «Левада» (компания «Айрон»);





жилой квартал «Пирс» («Алмари» и Группа компаний «А-100 Девелопмент»);





первый участок Зеленолужской линии Минского метрополитена («Минскметрострой»);





«Центр безопасности» на ул. Олешева в Минске (Филиал СУ № 199 ОАО «Стройтрест № 35»);





реконструкция моста через р. Западная Двина в Полоцке — строительный проект («Экомост»);





реконструкция бани № 1, расположенной на ул. Б. Хмельницкого, 12 (УКС Советского района Минска).









Лучшим строительным объектом года — 2021 стал жилой квартал «Пирс». Как прозвучало во время награждения, объект отмечен «за создание креативной концепции единого тематического комплекса на сложной, нестандартной локации».