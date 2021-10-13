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Четверо политзаключенных по данному уголовному делу находились в СИЗО-7. Но сегодня утром сотрудники изолятора сперва про Ивана Кузюра сказали, мол, данного человека у них нет, передачу принять не могут, пишет Udf.name. Вскоре оказалось, что и остальные политзаключенные по «делу Зельцера» из брестского СИЗО исчезли.





Впоследствии родственники через адвокатов выяснили, что Иван Кузюр и Роман Агнищенко этапированы в тюрьму в Жодино. Где находятся еще двое политзаключенных — Дмитрий Лагодич и Корсюк Николай — родным пока неизвестно, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





После того, как 29 сентября в Минске оказались убиты программист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, по стране прокатилась масса задержаний за комментарии в интернете о данном происшествии. Не менее 73 человека по стране были заключены под стражу, из них 15 жителей Брестской области.