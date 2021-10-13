Задержанных по «делу Зельцера» увезли из брестского СИЗО. Часть — неизвестно куда
Родные ничего не знают о том, где они находятся.
Иллюстративное фото
Четверо политзаключенных по данному уголовному делу находились в СИЗО-7. Но сегодня утром сотрудники изолятора сперва про Ивана Кузюра сказали, мол, данного человека у них нет, передачу принять не могут, пишет Udf.name. Вскоре оказалось, что и остальные политзаключенные по «делу Зельцера» из брестского СИЗО исчезли.
Впоследствии родственники через адвокатов выяснили, что Иван Кузюр и Роман Агнищенко этапированы в тюрьму в Жодино. Где находятся еще двое политзаключенных — Дмитрий Лагодич и Корсюк Николай — родным пока неизвестно, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
После того, как 29 сентября в Минске оказались убиты программист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, по стране прокатилась масса задержаний за комментарии в интернете о данном происшествии. Не менее 73 человека по стране были заключены под стражу, из них 15 жителей Брестской области.
07:44 13/10/2021
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