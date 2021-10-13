Тому, что ценностные ориентиры белорусов начали меняться, кроме прочего, поспособствовало и развитие частного сектора, считают эксперты.





Павел Данейко. Если в 2012 году в частном секторе было занято около 37% населения страны, то сейчас эта цифра – 50%. Такой информацией с Ежедневником поделился на конференции Центра новых идей экономист, директор центра BEROC





«Это также говорит о трансформации ценностей. У людей появилось ощущение, что ты сам решаешь свою судьбу», – сказал Данейко.





Также, подчеркнул эксперт, в Беларуси позитивно относятся к тем, кто занимается бизнесом. И этим мы отличаемся от Украины и России», – сказал Данейко.





Он обратил внимание на то, как происходило формирование белорусского бизнеса.





В Беларуси становление частного сектора происходило без массовой приватизации в отличие от соседних стран, заметил экономист. В 90-х годах прошлого столетия те, кто хотел заниматься предпринимательством, начали свой бизнес с нуля. В первую очередь, это были производственные бизнесы.





«И власть поддерживала такой бизнес. Это еще связано с наследием марксизма: производственники – хорошие, а торгаши – плохие. В результате, в том числе благодаря различным макроэкономическим ситуациям, в стране вырос достаточно эффективный частный бизнес», – считает эксперт.





«А с 2006 года пошли значимые реформы, которые позволили частному бизнесу расти», – добавил он.

Как менялось отношение к частному бизнесу?

Данейко обратил внимание: в 2005-2006 годах в Беларуси эксперты впервые зафиксировали рост симпатий общества к частному бизнесу и предпринимательству.





«Впервые в эти годы белорусы стали называть предпринимателей «хорошими людьми». До этого момента, где-то в начале 2000-х годов, те, кто занимается бизнесом, получали в основном негативные характеристики. Так мы получили значимую трансформацию», – подчеркнул экономист.





Он также заметил, что, согласно данным Евромонитора за 2017 год, белорусы третьи в мире по поддержке частной собственности и рыночной экономики (после датчан и албанцев). А в мировом рейтинге экономических ценностей у нас 15 место.

Просят не мешать

Социолог Геннадий Коршунов считает, что в Беларуси уже давно и бизнес, и общество предпочитают, чтобы государство им просто не мешало.





«Заметим, что в тех сферах, куда государство не вмешивается, чаще всего все хорошо. Взять хотя бы набивший оскомину пример с ПВТ», – добавил он.





Социолог отметил, что люди сегодня имеют возможность сравнить эффективность госсистемы с тем, что они делают сами.





«Возьмем хотя бы самоорганизацию в сети. Как только Сеть, ресурсы, компетенции людей позволили на повседневном уровне, то есть на форумах, в чатах, в социальных сетях, выносить различные проблемы, предлагать способы их решения, а также их реализовывать, люди стали это делать, не оглядываясь на государство», – считает Коршунов.





По его словам, сегодня в Беларуси мы имеем дело с переосмыслением национальной идентичности, появлением гражданского общества и новых экономических практик.





«И это, несомненно, революционный процесс», – подытожил он.