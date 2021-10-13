"Говоря о карте поляка, хочу сказать: это всего лишь элемент подрывной работы, антигосударственной, форма этой работы, которая проводилась и, к сожалению, проводится до сих пор", - заявил на днях генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире гостелеканала ОНТ, пишет DW. Напомним, карта поляка - документ, который подтверждает принадлежность лица к польскому народу и выдается гражданам бывших республик СССР.





Он позволяет бесплатно получать долгосрочную национальную польскую визу, легально работать в Польше без спецразрешения и пользоваться бесплатно системой образования, дает обладателю некоторые другие льготы и преимущества на территории Польши. Карту поляка получили более 130 тысяч белорусов.

Патриотизм или дополнительные возможности в Польше?

"Я спрашивала у многих людей, почему они решили получить карту поляка. Ни у кого не было какого-то оголтелого патриотизма, что "я поляк и хочу это доказать наличием карты". Все смотрели на это более приземленно, хотели использовать возможности для учебы или бизнеса, - говорит Ольга (имя изменено. - Ред.), получившая карту поляка около 10 лет назад. - Не буду утверждать, что и у меня были исключительно патриотические мотивы. Да, в моей семье поддерживаются все католические традиции, было много поездок в Польшу, там у меня живут родственники. Эту связь не хотелось терять".





Но, по словам собеседницы DW, не менее важной была возможность для нее самой и - в перспективе - для детей работать не только в Польше, но и в других странах Евросоюза. "Это также хороший плацдарм для получения образования не в Беларуси, чего хотят многие прогрессивные родители”, - отмечает Ольга. Несмотря на то, что девушка является сотрудницей госучреждения, вопросов к ней не возникало - она предполагает, что руководство даже не знает о наличии у нее такого документа.





"Для меня карта поляка - это подтверждение принадлежности к польской национальности. В свое время, чтобы мою маму записали полькой, бабушке пришлось поскандалить в сельском совете", - делится Надежда. И вспоминает, что бабушка воспитывала уважение к польским традициям, польский язык был в обиходе у Надежды с детства, а латинский алфавит она выучила раньше, чем кириллицу. "Во мне пересеклись две идентичности - белорусская и польская. Карта поляка является подтверждением. Я получила ее более 10 лет назад. Конечно, это имело и практическое значение - в первую очередь, национальная виза, те же возможности для обучения в Польше, как и у польских студентов", - продолжает Надежда.





На прежней государственной работе знали, что у нее есть карта поляка, но начальство отнеслось к этому спокойно - просто приняло к сведению. "Возможно, сейчас для людей, которые работают на каких-то должностях в госструктурах, наличие карты поляка может иметь какие-то последствия, но не думаю, что из-за заявлений властей станет меньше желающих ее получить", - полагает собеседница.

Будет ли востребована карта белоруса?

"Думаю, что могут быть последствия для людей, которые заняты в госучреждениях. Если чиновник работает в каком-то исполкоме и имеет карту поляка, это проблема. К слову, подобными вопросами в свое время обеспокоились и литовцы. Что будет в Беларуси в нынешних условиях, сказать сложно, возможно, будут вычислять каких-то бюджетников и увольнять за то, что у них есть карта поляка", - прогнозирует политолог Валерий Карбалевич.





По его словам, власти в Минске и раньше довольно негативно оценивали то, что польское государство раздает белорусам карты поляка, воспринимали это как элемент нелояльности к белорусской государственности. На фоне обострения отношений между двумя странами, заявлений Минска о том, что якобы Польша хочет присоединить к себе Гродненскую область, после задержания лидеров Союза поляков в Беларуси, карта поляка стала еще большим преступлением, считает Карбалевич: "Заявления Шведа идут в русле той антипольской компании, которая активно развивается в Беларуси".





После высказываний генпрокурора в государственной газете "Мінская праўда" появилось предложение начать выдавать польским белорусам карту белоруса. Валерий Карбалевич говорит, что в целом это хорошая идея: "Любая страна должна использовать наличие диаспоры для укрепление своих национальных интересов. Другой вопрос, как это реализовать в сегодняшних условиях. Во-первых, это требует денег; во-вторых, белорусская диаспора, особенно последнего времени, настроена против существующего режима в Беларуси".





"Карту поляка люди хотят иметь, чтобы получить частичный доступ к тому, как живут обычные поляки. Возможность ездить, работать, пользоваться государственным услугами и помощью. А как много в мире тех, кто хотел бы жить так, как сегодня белорусы? Процесс скорее обратный. Даже мигранты из пылающего Афганистана воспринимают Беларусь лишь как перевалочный пункт", - написал на своей странице в Facebook экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель недавно ликвидированного властями общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев. Он исходит из того, что карта белоруса если и может быть востребованной, то, в первую очередь, не у поляков или литовцев, а среди жителей приграничных российских или украинских областей.