Для тех, кому за 75: в Литве будут платить €100 пожилым людям за вакцинацию
Парламент одобрил финансовые вознаграждения за вакцинацию от коронавируса людей старше 75 лет.
В Литве Сейм со второй попытки поддержал введение вознаграждений в сумме €100 людям от 75 лет, вакцинирующимся от коронавируса до декабря. Об этом сообщает LRT во вторник, 12 октября.
Предложенный правительством проект приняли со второй попытки: сначала для этого не было кворума, поэтому инициативу повторно вынесли на голосование и приняли 68 голосами «за», трое «против» и семеро «воздержались».
Выплату за вакцинацию предлагают ввести для людей в возрасте от 75 лет, которые сделали прививку в период с сентября по декабрь 2021 года, а также для тех, кто вакцинируется третьей усиливающей дозой до апреля 2022 года.
Как подчеркнула министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, в старшей возрастной группе в стране достаточно низкий уровень охвата вакцинацией — из более 270 тысяч литовцев такого возраста 80 тысяч до сих пор не прививались и не переболели.
Кроме того, Сейм также поддержал проект, обязующий невакцинированных работников самостоятельно платить за регулярное тестирование, или тестироваться за средства работодателя.
Напомним, что в Японии зимой намерены начать вакцинацию третьей дозой. Власти профинансируют прививочную кампанию и проследят, чтобы она прошла гладко, заверили в правительстве.
Также сообщалось, что в Польше за неделю прирост COVID вырос на 60%. До конца октября суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч, прогнозирует польский Минздрав.
22:50 12/10/2021
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