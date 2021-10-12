В Литве Сейм со второй попытки поддержал введение вознаграждений в сумме €100 людям от 75 лет, вакцинирующимся от коронавируса до декабря. Об этом сообщает LRT во вторник, 12 октября.





Предложенный правительством проект приняли со второй попытки: сначала для этого не было кворума, поэтому инициативу повторно вынесли на голосование и приняли 68 голосами «за», трое «против» и семеро «воздержались».





Выплату за вакцинацию предлагают ввести для людей в возрасте от 75 лет, которые сделали прививку в период с сентября по декабрь 2021 года, а также для тех, кто вакцинируется третьей усиливающей дозой до апреля 2022 года.





Как подчеркнула министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, в старшей возрастной группе в стране достаточно низкий уровень охвата вакцинацией — из более 270 тысяч литовцев такого возраста 80 тысяч до сих пор не прививались и не переболели.





Кроме того, Сейм также поддержал проект, обязующий невакцинированных работников самостоятельно платить за регулярное тестирование, или тестироваться за средства работодателя.









Напомним, что в Японии зимой намерены начать вакцинацию третьей дозой. Власти профинансируют прививочную кампанию и проследят, чтобы она прошла гладко, заверили в правительстве.





Также сообщалось, что в Польше за неделю прирост COVID вырос на 60%. До конца октября суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч, прогнозирует польский Минздрав.



