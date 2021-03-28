Максим Знак в письме сестре отмечает, что не читает плохих книг, и говорит, что недавно ему принесли новую коллекцию.





В списке из последних 20 прочитанных Максимом книг – Эко, Хокинг, Сервантес, Акутогава, Фаулз, Толкиен.









Максим Знак был задержан в сентябре прошлого года. 6 сентября этого года его приговорили к 10 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти неконституционным путем), ч. 3 ст. 361 (призывы к захвату власти или действиям, вредящим нацбезопасности) и ч. 1 ст. 361-1 (создание или руководство экстремистским формированием).



