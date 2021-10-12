Пресс-секретарь Дональда Трампа Джейсон Миллер: бывший президент США сильно похудел

Фото: Rachel Mummey / Reuters





В интервью от 10 октября Миллер отметил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку», пишет lenta.ru





Также Миллер добавил, что на улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.

Осмотр Дональда Трампа в июне 2020 года показал, что он весит 110 килограммов. По мнению врачей, если учесть его рост, это является признаком ожирения.





Сам бывший лидер США никогда не скрывал любви к фастфуду и сладостям. В январе 2019 года он заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. За это его высмеяли в соцсетях.



