Отец – из Индии, а мать – из Беларуси: красавица Мира Сингх посетила белорусский павильон на Expo 2020 в Дубае
Юная красавица Мира Сингх, ставшая звездой церемонии открытия Expo 2020 в Дубае, вместе со своей семьей побывала в белорусском павильоне выставки, сообщается на странице павильона в Facebook.
Мира Сингх в белорусском павильоне. Фото: facebook.com/expo2020belarus
Юная красавица Мира Сингх, ставшая звездой церемонии открытия Expo 2020 в Дубае, вместе со своей семьей побывала в белорусском павильоне выставки, сообщается на странице павильона в Facebook.
Как ранее сообщалось, во время представления 11-летняя девочка, отец которой – из Индии, а мать – из Беларуси, сыграла одну из основных ролей наряду с такими звездами, как Андреа Бочелли, Андра Дэй, Элли Голдинг, Лан Лан и другими.
На странице павильона в Facebook девочку охарактеризовали как модель, танцовщицу, пианистку, художника, начинающую певицу и «одну из самых известных белорусских девочек в ОАЭ».
Поясняется, что Мира любит проводить свои каникулы в Беларуси. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире она не могла приезжать на родину на протяжении последних двух лет.
Девочке дали возможность «посетить» страну виртуально, устроив экскурсию по павильону. Также ей и ее семье вручили сувениры и подарки.
О визите Миры Сингх на выставку Expo 2020 написали и местные СМИ. Так, издание Gul News рассказало, что девочку сопровождали ее папа – Джитендра Сингх и ее мама Светлана, а также старший брат Арман.
Юной красавице, у которой, как пишут, белорусский паспорт, очень понравилось в павильоне.
«Это все очень касается меня, потому что Беларусь – моя страна. Родственники и бабушка живут там. И придти сюда было почти как побывать там. Ко мне вернулись все воспоминания», – сказала она.
По словам членов семьи Миры, после церемонии открытия Expo 2020 к девочке буквально за ночь пришла настоящая слава. Ее узнают на улицах даже в маске, все хотят сфотографироваться вместе, в соцсетях хвалят и присылают рисунки.
Юная модель также побывала в этот день в павильонах России и ОАЭ. В последующем она планирует побывать и в павильонах других стран, особенно Индии, пишет belmir.by
20:38 12/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение