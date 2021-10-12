Штраф нешуточный: до Br870 может грозить белорусам за нарушение масочного режима
Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена для граждан и для юрлиц, штраф для обычных белорусов может составить до 30 базовых величин
Об этом рассказала госагентству БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.
По словам замминистра, ст.17.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность как физических, так и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе санитарных норм и правил.
"Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа: на физических лиц - в размере до 30 базовых величин (Br870), на индивидуального предпринимателя - до 200 базовых величин (Br5800), а на юридическое лицо - до 500 базовых величин (Br14 500)", - отметила Филиппова.
"Таким образом, невыполнение гражданами обязанности по использованию масок и соблюдению социальной дистанции позволяет применить к нарушителям масочного режима меры административной ответственности по статье 17.5 КоАП", - пояснила она.
Напомним, в Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах стало обязательным. Такое требование внесено специалистами Минздрава в санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и COVID-19. По мнению медиков, сейчас во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация с COVID-19.
Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.
Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу совместно с МВД и Минтрансом, пишет smartpress.by
20:26 12/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение