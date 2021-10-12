Об этом рассказала госагентству БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.





По словам замминистра, ст.17.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность как физических, так и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе санитарных норм и правил.





"Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа: на физических лиц - в размере до 30 базовых величин (Br870), на индивидуального предпринимателя - до 200 базовых величин (Br5800), а на юридическое лицо - до 500 базовых величин (Br14 500)", - отметила Филиппова.





"Таким образом, невыполнение гражданами обязанности по использованию масок и соблюдению социальной дистанции позволяет применить к нарушителям масочного режима меры административной ответственности по статье 17.5 КоАП", - пояснила она.









Напомним, в Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах стало обязательным. Такое требование внесено специалистами Минздрава в санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и COVID-19. По мнению медиков, сейчас во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация с COVID-19.





Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.





Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу совместно с МВД и Минтрансом, пишет smartpress.by



