Недавно созданный канал «Город Витебск» описан как официальный канал Витебского городского исполнительного комитета. Пока он имеет только 231 подписчика.





В отличие от других медиа госорганов, здесь официальная информация разбавляется развлекательной. Так, вчера было опубликовано пять рецептов для «повышения иммунитета и укрепления нервной системы».





Самый оригинальный из них — это отвар из хвои сосны с добавлением меда. Безусловно, хвоя содержит достаточно большое количество витаминов, например — C и E. Однако отвар имеет столь неприятный вкус, что применялся для борьбы с цингой только в экстраординарных условиях, скажем, в блокадном Ленинграде или лагерях системы ГУЛАГ, пишет vitebsk.cc



