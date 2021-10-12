Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





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Согласно документу, рабочие дни в будущем году переносятся с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта, и с понедельника, 2 мая, на субботу, 14 мая.





При этом организации могут переносить рабочие дни в ином порядке с учетом специфики производства или работы, не нарушая законодательства.



