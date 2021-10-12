Стал известен график переноса рабочих дней в 2022 году - касается марта и мая
Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2022 г. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 11 октября 2021 г. № 575.
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
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Согласно документу, рабочие дни в будущем году переносятся с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта, и с понедельника, 2 мая, на субботу, 14 мая.
При этом организации могут переносить рабочие дни в ином порядке с учетом специфики производства или работы, не нарушая законодательства.
18:55 12/10/2021
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