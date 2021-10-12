"Мужчина, 1994 года рождения, приобрел гараж и самостоятельно проводил покрасочные работы в смотровой яме гаража. На улице было жарко, а в замкнутом помещении – плохая вентиляция. Мужчину обнаружили мертвым в гараже", - проинформировали в ГКСЭ.

Для установления причины смерти, была назначена судебная медицинская экспертиза.





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"Согласно выводам судебного эксперта, причиной смерти стало острое ингаляционное отравление толуолом. Он являлся компонентом растворителя используемой краски. Причем, обнаруженная его концентрация в крови умершего почти в десять раз превышала токсическую. В судебно-медицинской практике такие случаи – редкость", - отметили в комитете.





По словам экспертов, пары толуола в высоких концентрациях оказывают наркотическое воздействие на человека, обладают угнетающим воздействием на центральную нервную систему.





Вообще в состав лакокрасочной продукции входит большое количество токсических веществ, в том числе летучие органические растворители, которые способны нанести вред организму человека. Показатель токсичности зависит от типа используемой краски. Наиболее безопасными являются краски эмульсионные и дисперсные, водорастворимые. Основой для них выступает чистая вода, которая, испаряясь, не навредит ни во время работы, ни в процессе высыхания.





"Для подобных интоксикаций характерно наличие таких симптомов, как жжение в глазах, раздражение кожных покровов, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, учащенное дыхание, одышка, нарушение сознания, вплоть до летальных исходов", - отметили в ГКСЭ





"К интоксикации могут привести единовременная окраска поверхностей больших площадей, проведение покрасочных работ в помещении с плохой вентиляцией, проведение таких работ при повышенной температуре воздуха, что способствует ускоренному испарению химических соединений, отсутствие средств защиты. В большинстве случаев к трагедии приводит невнимательность человека и несоблюдение техники безопасности", - отмечают эксперты.





Специалисты ГКСЭ советуют: в помещении, где ведутся покрасочные работы, должен быть обеспечен нормальный воздухообмен, обязательным является использование респираторов с фильтрующими элементами. Одежда, в которой выполнялась отделка, также может служить источником интоксикации и раздражений на коже, поэтому ее необходимо регулярно стирать и полоскать в чистой воде. Не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, потому что многие краски и растворители горят очень хорошо, образуя большой объем ядовитого дыма.

Первая помощь пострадавшему от интоксикации: следует вывести (или вынести) человека на свежий воздух либо в другое помещение. При этом важно не надышаться самому, поэтому следует позаботиться о респираторе или хотя бы накрыть лицо мокрой тканью. Если пострадавший в сознании – дать ему обильное питье (лучше использовать негазированную минеральную воду или теплый некрепкий чай). При длительной потере сознания следует уложить человека на живот, повернув голову на бок, и немедленно обратиться за медицинской помощью.



