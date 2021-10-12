Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси по состоянию на вторник, 12 октября. Соответствующая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов, опубликованной на сайте министерства лесного хозяйства.





Днем ранее ограничения затрагивали 7 районов.





В настоящее время посещение лесов ограничено в восьми районах Гродненской области - Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Лидском, Мостовском, Островецком, Свислочском и Щучинском, а также в трех районах Гомельской - Жлобинском, Калинковичском и Наровлянском.





Ограничения, в отличие от запретов, затрагивают не все леса региона, а их отдельные участки (подробную информацию можно уточнить в местных районных исполнительных комитетах).





Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.





Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов.





В таком случае, в целях безопасности граждан, данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор продукции побочного лесопользования (грибов и ягод).