+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Снова вводятся ограничения на посещение лесов

Запреты затронули уже 11 районов

Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси по состоянию на вторник, 12 октября. Соответствующая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов, опубликованной на сайте министерства лесного хозяйства.

Днем ранее ограничения затрагивали 7 районов.

В настоящее время посещение лесов ограничено в восьми районах Гродненской области - Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Лидском, Мостовском, Островецком, Свислочском и Щучинском, а также в трех районах Гомельской - Жлобинском, Калинковичском и Наровлянском.

Ограничения, в отличие от запретов, затрагивают не все леса региона, а их отдельные участки (подробную информацию можно уточнить в местных районных исполнительных комитетах). 

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. 

В таком случае, в целях безопасности граждан, данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор продукции побочного лесопользования (грибов и ягод).
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]