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Умер Павел Сибилев - водитель автобуса, в которого 10 августа 2020 года прилетела граната

Павел Сибилев не дожил до своего 50-летнего юбилея: его не стало 10 октября.

Умер Павел Сибилев - водитель автобуса, в которого 10 августа 2020 года прилетела граната
Об этом @nashaniva сообщили его родные.

До августа 2020-го Павел был здоровым мужчиной. Но вечером 10 августа ему не повезло - Сибилев завершал рабочую смену на автобусе, который вместе с другим транспортом попал в пробку между станциями метро "Пушкинская" и "Спортивная". 

Павел вышел обсудить ситуацию с коллегой и уже заходил в автобус, как ему в спину прилетела граната и резиновые пули. Ему чуть ли не в прямом смысле снесло спину. 

Момент ранения попал на видео


После ранений мужчина месяц провел в военном госпитале, пережил пересадку кожи, получил первую группу инвалидности, долго восстанавливался, но так и не восстановился - он передвигался по улице исключительно с тростью.

А какое-то время спустя у него обнаружили онкологию...

За год мужчина похудел с 80 до 53 килограмм и поседел. 

СК отказался заводить дело по факту ранения водителя в его рабочую смену.

У Павла осталось трое детей: младший сын в этом году пошел в первый класс. 

Выражаем соболезнования родным и близким. 
Белорусский партизан
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