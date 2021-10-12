Об этом @nashaniva сообщили его родные.





До августа 2020-го Павел был здоровым мужчиной. Но вечером 10 августа ему не повезло - Сибилев завершал рабочую смену на автобусе, который вместе с другим транспортом попал в пробку между станциями метро "Пушкинская" и "Спортивная".





Павел вышел обсудить ситуацию с коллегой и уже заходил в автобус, как ему в спину прилетела граната и резиновые пули. Ему чуть ли не в прямом смысле снесло спину.





Момент ранения попал на видео









После ранений мужчина месяц провел в военном госпитале, пережил пересадку кожи, получил первую группу инвалидности, долго восстанавливался, но так и не восстановился - он передвигался по улице исключительно с тростью.





А какое-то время спустя у него обнаружили онкологию...





За год мужчина похудел с 80 до 53 килограмм и поседел.





СК отказался заводить дело по факту ранения водителя в его рабочую смену.





У Павла осталось трое детей: младший сын в этом году пошел в первый класс.





Выражаем соболезнования родным и близким.



