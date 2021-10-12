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Беларуские турфирмы осваивают "прививочный" туризм

Возможность привиться одной из одобренных ВОЗ вакцин - бонус к путевке.

Беларуские турфирмы осваивают "прививочный" туризм
Возможность получить одну из вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть у белорусских отдыхающих в Турции. Напомним, что сейчас и до середины ноября еще летают чартеры в Анталью, и круглый год у нас есть возможность прямого перелета регулярными рейсами в Стамбул. 

В Турции иностранцев – бесплатно, как и везде – прививают вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.  К сожалению, однокомпонентной Johnson& Johnson/Janssen в «ассортименте» нет.

В настоящий момент на белорусском рынке появились предложения совершить вояж на родину Дракулы в Румынию, либо – на Львовщину, и попутно привиться. Стоимость тура «Тайны Трансильвании» составляет 290 евро плюс 90 руб. (фирма обещает прививку однокомпонентным «Джонсоном» в Бухаресте). Тур во Львов стоит 85 евро плюс 50 руб. (вакцинация – препаратом «Пфайзер», так что придется съездить дважды).

Сейчас разрабатывается возможность туров в Хорватию – в стране нет карантина для приезжих, для въезда достаточно предъявить отрицательный пцр-тест, и перелет возможен из Минска со стыковкой в Стамбуле.

Добавим, что те наши соотечественники, которые бывают в деловых поездках в соседних Польше или Литве, также стараются не упустить шанс привиться. 

Кроме возможности получить защиту от коронавируса, белорусы становятся еще и обладателями желанного сертификата, который делает возможными путешествия по всему миру.
Источник: toursoyuz.by
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