Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк находится за решеткой с 3 января. Сейчас она отбывает наказание в Гомельской исправительной колонии №4. Трижды за полтора месяца ее помещали в ШИЗО. Муж Полины Андрей Шарендo, покинувший Беларусь после преследований, сказал « Радыё Свабода », что давление на его жену продолжается.





«Я точно знаю, что у Полины было 4 «нарушения», и как минимум 3 раза ее за это помещали в ШИЗО. Первые 2 нарушения связаны с отказом подписать прошение о помиловании. Точнее, она просто смяла эти бумаги и выбросила их.





Третье нарушение было связано с тем, что она якобы разговаривала и поддерживала какое-то общение с кем-то из политзаключенных.





А формальная причина 4-го - якобы Полина держала руки в карманах. Но понятно, что это всего лишь психологическое и физическое давление, которое продолжается, потому что они мстят за ее сильную общественную позицию.





По словам Андрея, последний раз Полину Шарендо-Панасюк наказывали ШИЗО в конце сентября.





«Адвокат другой политзаключенной сказал, что 6 октября Полина все же вышла оттуда», - сказал активист.





Однако он подчеркивает, что подтверждения этой информации от самой Полины нет, так как писем от нее не было почти месяц. По словам Андрея, адвокату пока не разрешают навестить жену.





«Сказали, что нет возможностей. Кажется, что только на этой неделе адвокат сможет добраться до Полины», - говорит активист.





Андрей Шарендо делится, что некоторое время назад Полина написала заявление о приеме передачи, но так и не смогла ее получить.





«Мы потратили 2 недели на сбор так называемой «режимной вещевой передачи», которая весила 35 кг из разрешенных 50. Однако она вернулась с зачеркнутыми адресами и пометкой «не положено». Что там произошло, непонятно, но фактически Полину лишили писем и передач. Сейчас она сидит без многих вещей. На улице холодно, зима уже скоро, а у нее нет ни теплой одежды, ни обуви, ничего», - говорит Андрей Шарендо.