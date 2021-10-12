Изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная фигура» (Lonesome Crouching Nude), передает CNN













Что еще известно:

Компания использовала метод рентгенографии, который позволил найти прежнюю работу художника под слоями краски, но показал ее в общих чертах. Чтобы добавить в работу цвета и воссоздать ее в стиле Пикассо, Oxia Palus использовала искусственный интеллект. 13 октября результаты ее работы будут выставлены в Лондоне.













Что важно знать:

Oxia Palus уже восстанавливала изображения под другими картинами художника. Так в 2019 году компания работала с холстом «Старый гитарист» — изображение под ним получило название «Потерянная женщина» (La Femme Perdue).

Как и работа на оборотной стороне «Завтрака слепого», произведение относится к «голубому периоду» творчества Пикассо.