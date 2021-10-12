Искусственный интеллект в помощь: восстановлено изображение женщины под картиной Пикассо "Завтрак слепого"
Благодаря искусственному интеллекту исследователи британской компании Oxia Palus воссоздали изображение обнаженной женщины, находящееся под картиной Пикассо «Завтрак слепого».
Изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная фигура» (Lonesome Crouching Nude), передает CNN
Что еще известно:
Компания использовала метод рентгенографии, который позволил найти прежнюю работу художника под слоями краски, но показал ее в общих чертах. Чтобы добавить в работу цвета и воссоздать ее в стиле Пикассо, Oxia Palus использовала искусственный интеллект. 13 октября результаты ее работы будут выставлены в Лондоне.
Что важно знать:
Oxia Palus уже восстанавливала изображения под другими картинами художника. Так в 2019 году компания работала с холстом «Старый гитарист» — изображение под ним получило название «Потерянная женщина» (La Femme Perdue).
Как и работа на оборотной стороне «Завтрака слепого», произведение относится к «голубому периоду» творчества Пикассо.
Источник: snob.ru
17:11 12/10/2021
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