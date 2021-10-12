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За нарушение масочного режима могут ввести административную ответственность

В Беларуси прорабатывается вопрос о введении административной ответственности для физических лиц за нарушение масочного режима, заявила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай

С 9 октября, когда был введен обязательный масочный режим, санслужба и транспортная инспекция отметили, что не все граждане носят маски в общественном транспорте. 

«С такими гражданами пока ведется только разъяснительная работа, в том числе о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и окружающих. 

Порядок привлечения к административной ответственности, которая тоже предусмотрена, будет разъяснен чуть позже, и она будет безусловно внедрена», – заявила Нечай, чьи слова приводятся на сайте Могилевскаго горисполкома.
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