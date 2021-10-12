С 9 октября, когда был введен обязательный масочный режим, санслужба и транспортная инспекция отметили, что не все граждане носят маски в общественном транспорте.





«С такими гражданами пока ведется только разъяснительная работа, в том числе о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и окружающих.





Порядок привлечения к административной ответственности, которая тоже предусмотрена, будет разъяснен чуть позже, и она будет безусловно внедрена», – заявила Нечай, чьи слова приводятся на сайте Могилевскаго горисполкома.











