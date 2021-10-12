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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Количество больных COVID-19 увеличилось в полтора раза всего за 5 дней!

На 11 октября в Верхнедвинском районе было 286 больных COVID-19, это почти в полтора раза больше, чем всего 5 дней назад.


Сейчас там 247 пациентов с подтверждённым COVID-19 лечатся амбулаторно, а 39 пришлось поместить в стационар, сообщает газета «Дзвінская праўда». 

При этом Верхнедвинская ЦРБ с учетом участковых больниц имеет 219 коек круглосуточного пребывания.

Народные новости Витебска напоминают, что 6 октября в Верхнедвинском районе было 194 человек, заразившихся коронавирусом. Таким образом на 5 дней заболели 92 человек, что дает более 18 заражений в сутки.

В Россонском районе на 8 октября выявлено 143 больных, инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии там зарегистрировано 1173 случая COVID-19, пишет газета «Голас Расоншчыны».

По официальным данным Минздрава минувшие сутки стали рекордными — в Беларуси было зарегистрировано 2 038 пациентов с COVID-19.

Однако, судя по темпам в Верхнедвинске, данная цифра далека от реальности.

Кстати, по неофициальной инфомации, только в Минске число заболевших в последние дни исчислялось 2-3 тысячами в сутки.
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