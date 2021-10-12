Мужчине предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Ему также вменяют незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Всего СК выявил «13 уголовно наказуемых фактов противоправной деятельности» гродненца. Ведомство отмечает, что комментарии мужчины в телеграме «были выражены в неприличной форме и имели ненормативную форму речевого выражения».





«Установлено, что обвиняемый кустарным способом изготовил предмет, который согласно заключению взрывотехнической экспертизы является предметом, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ», — пишет пресс-служба.





После задержания мужчину заключили под стражу.