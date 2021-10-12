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Многодетного отца из Гродно задержали при попытке перейти границу - его обвиняют в "оскорблении" власти

При попытке пересечь границу с Польшей силовики задержали 36-летнего многодетного отца из Гродно, против которого было возбуждено уголовное дело за комментарии в телеграме

Мужчине предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Ему также вменяют незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Всего СК выявил «13 уголовно наказуемых фактов противоправной деятельности» гродненца. Ведомство отмечает, что комментарии мужчины в телеграме «были выражены в неприличной форме и имели ненормативную форму речевого выражения».

«Установлено, что обвиняемый кустарным способом изготовил предмет, который согласно заключению взрывотехнической экспертизы является предметом, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ», — пишет пресс-служба.

После задержания мужчину заключили под стражу.
Источник: mediazona.by
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