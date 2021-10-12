Сумия Сваминатан. ... если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ





Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур, в частности, речь идет о данных в досье, которыми занимается РФПИ.





"Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования – ред.) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом", - сказала она.





"Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - добавила Сваминатан.





По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.





"Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - добавила эксперт.



