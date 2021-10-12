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Сильное землетрясение на острове Крит

На острове Крит произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился на глубине 10 километров

В Греции на острове Крит в районе Палекастро произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США во вторник, 12 октября.

Указано, что подземные толчки зафиксированы в 12:24. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Предупреждение об угрозе цунами не было. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, на днях такае же сильное землетрясение произошло в столице Японии Токио.
Источник: korrespondent.net
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