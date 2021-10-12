В Греции на острове Крит в районе Палекастро произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США во вторник, 12 октября.





Указано, что подземные толчки зафиксированы в 12:24. Эпицентр находился на глубине 10 километров.





Предупреждение об угрозе цунами не было. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.





Напомним, на днях такае же сильное землетрясение произошло в столице Японии Токио.







