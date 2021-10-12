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"Я в безопасности": преподаватель курсов "Мова Нанова" после 10 суток за решёткой уехал из страны

Волковысский историк Андрей Колас после 10 суток за решёткой уехал за границу — в Польшу.

"Я в безопасности", — пишет он в Facebook.

О том, как его задерживали, как допрашивали, о нахождении за решёткой Колас обещает рассказать позже.

Напомним, семеро силовиков со щитами и оружием ворвались в дом историка и преподавателя курсов "Мова Нанова" в Волковыске Андрея Коласа 27 сентября. 

Формальным повод для визита назвали проверку охотничьего оружия. Далее был административный арест.
Источник: euroradio.fm
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