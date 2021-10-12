"Я в безопасности", — пишет он в Facebook.





О том, как его задерживали, как допрашивали, о нахождении за решёткой Колас обещает рассказать позже.





Напомним, семеро силовиков со щитами и оружием ворвались в дом историка и преподавателя курсов "Мова Нанова" в Волковыске Андрея Коласа 27 сентября.





Формальным повод для визита назвали проверку охотничьего оружия. Далее был административный арест.







