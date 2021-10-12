+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Рустам Айзатулин: В Минске выходишь за хлебом и не знаешь, вернешься ли домой

Уникальный врач – о своем переезде в Украину.

Рустам Айзатулин: В Минске выходишь за хлебом и не знаешь, вернешься ли домой
фото из личного архива
Рустам Айзатулин – специалист, который выполняет редкие операции. Его пациентами были недоношенные младенцы, дети с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями.

Врач участвовал в акциях против насилия и маршах солидарности, открыто высказывал свою позицию о происходящем в стране в Фейсбуке. В День Воли у Рустама арестовали машину — «за символику и участие в несанкционированном шествии». Его лишили водительских прав на год.

Рустам дважды лишился работы. С 1 января с ним не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Родители особенных детей и пациенты пытались достучаться до Минздрава и руководства центра, но безуспешно. Коллеги Рустама Айзатулина также собирали подписи в его поддержку.

— После того, как письмо попало к директору, было озвучено: если подписи попадут куда-либо еще, подписавшиеся будут уволены, — рассказывал доктор в интервью «Салідарнасці».

Во второй раз Рустам уволился из 3-й городской детской клинической больнице Минска в знак солидарности с уволенным главврачом больницы Максимом Очеретним.

После увольнения Рустам работал специалистом по адаптивному детскому фитнесу в одном из медицинских центров.

— Врачом меня бы никуда не взяли. Работы было много: все мои пациенты ко мне шли, загруженность была большая, на месяц вперед были расписаны консультации.

Недавно Рустам Айзатулин переехал из Минска в Киев.

— Стоило ли уезжать? Официального запрета на профессию в Беларуси у меня не было. Но частные медцентры не хотели оформлять меня на работу. Говорили: вы же сами все понимаете. Люди боятся за свой бизнес. В государственных клиниках говорили: нет мест. Хотя они были.

Я не работал врачом, не делал то, что мне хотелось. И я решил: лучше искать перспективу на развитие в другом месте, пусть даже будет и трудно.

В Беларуси это было абсолютно бесполезно. Это конец. И не только для меня. Многие из тех, кто уехал, теми же мыслями руководствовались.

Больше полугода я выбирал страну: Польша, Украина или Россия, — рассказывает врач в интервью «Cалідарнасці». — Ехать в РФ — менять шило на мыло — бессмысленно.

В Польше у меня пока языковой барьер. Сидеть там несколько месяцев доучивать язык, сдавать экзамен — значит обречь себя на безработицу в ближайшее время.

Поэтому, когда Рустаму поступило предложение от директора одного из медицинских центров Киева, он долго не раздумывал.

— Пока я в Минске готовил документы к переезду, руководитель центра в Киеве готовил пакет документов для моего оформления на работе, для временного вида на жительство и другие.  

В понедельник Рустам вышел на работу, познакомился с сотрудниками, узнал, с какими медицинскими программами работает центр.

— Я уже принимал пациентов. Мое новое место работы — частный медцентр, занимается реабилитацией детей с особенностями развития. Это мне близко.

В ближайшее время Рустам планирует перевезти семью в Киев.

— В отличие от Минска, квартиру в Киеве можно снять только через риелторское агентство, а не напрямую у хозяев. За два дня нашел жилье. Отмечу, что квартиры в центре и в новостройках стоят в разы выше, чем на окраине.

За 260$ я снял двухкомнатную в удаленном от центра микрорайоне. Там рядом лес, рынок. Метро в десяти минутах ходьбы.

Рустам говорит, что много вещей с собой не брал, потому что не знал, пересечет ли границу.

— Уезжая из Минска, я чувствовал грусть. Это переживаю и сейчас, когда вечером сижу в квартире один, — признается врач. — За окном темно, поговорить не с кем. Все друзья, родственники, знакомые и близкие присутствуют в жизни в цифровом формате. Их нельзя обнять и увидеть живьем. От этого тоскливо.

По словам Рустама, первые впечатления от Киева самые положительные.

— Я работаю на Контрактовой площади — в историческом центре. Рядом ратуша. Мне было необычно увидеть концерт белорусских музыкантов. Они были в бело-красно-белых носках, с БЧБ-флагом, — улыбается Рустам. — Сейчас перед работой гуляю по площади, где стоит памятник Григорию Сковороде. У него на шее — БЧБ-флаг. Местные говорят, уже больше месяца. И никто флаг не снимает. Висит и висит — кому он мешает?

В Киеве совсем другие ощущения, чем в Минске, где ты выходишь за хлебом и не знаешь, вернешься ли домой.

Рустам признается: ему было приятно, когда коллега из Киева позвонил и предложил присоединиться к сообществу украинских медиков в мессенджере.

Врач не исключает, что вернется домой, в Минск:

— Все возможно, все-таки у меня большая часть жизни прошла здесь. Хочется покоя, душевного равновесия. Все это осталось дома.

В Киеве придется начинать заново. Это тренирует, укрепляет, но я бы с радостью вернулся.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]