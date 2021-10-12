Рустам Айзатулин – специалист, который выполняет редкие операции. Его пациентами были недоношенные младенцы, дети с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями.





Врач участвовал в акциях против насилия и маршах солидарности, открыто высказывал свою позицию о происходящем в стране в Фейсбуке. В День Воли у Рустама арестовали машину — «за символику и участие в несанкционированном шествии». Его лишили водительских прав на год.





Рустам дважды лишился работы. С 1 января с ним не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Родители особенных детей и пациенты пытались достучаться до Минздрава и руководства центра, но безуспешно. Коллеги Рустама Айзатулина также собирали подписи в его поддержку.





— После того, как письмо попало к директору, было озвучено: если подписи попадут куда-либо еще, подписавшиеся будут уволены, — рассказывал доктор в интервью «Салідарнасці».





Во второй раз Рустам уволился из 3-й городской детской клинической больнице Минска в знак солидарности с уволенным главврачом больницы Максимом Очеретним.





После увольнения Рустам работал специалистом по адаптивному детскому фитнесу в одном из медицинских центров.





— Врачом меня бы никуда не взяли. Работы было много: все мои пациенты ко мне шли, загруженность была большая, на месяц вперед были расписаны консультации.





Недавно Рустам Айзатулин переехал из Минска в Киев.





— Стоило ли уезжать? Официального запрета на профессию в Беларуси у меня не было. Но частные медцентры не хотели оформлять меня на работу. Говорили: вы же сами все понимаете. Люди боятся за свой бизнес. В государственных клиниках говорили: нет мест. Хотя они были.





Я не работал врачом, не делал то, что мне хотелось. И я решил: лучше искать перспективу на развитие в другом месте, пусть даже будет и трудно.





В Беларуси это было абсолютно бесполезно. Это конец. И не только для меня. Многие из тех, кто уехал, теми же мыслями руководствовались.





Больше полугода я выбирал страну: Польша, Украина или Россия, — рассказывает врач в интервью «Cалідарнасці». — Ехать в РФ — менять шило на мыло — бессмысленно.





В Польше у меня пока языковой барьер. Сидеть там несколько месяцев доучивать язык, сдавать экзамен — значит обречь себя на безработицу в ближайшее время.





Поэтому, когда Рустаму поступило предложение от директора одного из медицинских центров Киева, он долго не раздумывал.





— Пока я в Минске готовил документы к переезду, руководитель центра в Киеве готовил пакет документов для моего оформления на работе, для временного вида на жительство и другие.





В понедельник Рустам вышел на работу, познакомился с сотрудниками, узнал, с какими медицинскими программами работает центр.





— Я уже принимал пациентов. Мое новое место работы — частный медцентр, занимается реабилитацией детей с особенностями развития. Это мне близко.





В ближайшее время Рустам планирует перевезти семью в Киев.





— В отличие от Минска, квартиру в Киеве можно снять только через риелторское агентство, а не напрямую у хозяев. За два дня нашел жилье. Отмечу, что квартиры в центре и в новостройках стоят в разы выше, чем на окраине.





За 260$ я снял двухкомнатную в удаленном от центра микрорайоне. Там рядом лес, рынок. Метро в десяти минутах ходьбы.





Рустам говорит, что много вещей с собой не брал, потому что не знал, пересечет ли границу.





— Уезжая из Минска, я чувствовал грусть. Это переживаю и сейчас, когда вечером сижу в квартире один, — признается врач. — За окном темно, поговорить не с кем. Все друзья, родственники, знакомые и близкие присутствуют в жизни в цифровом формате. Их нельзя обнять и увидеть живьем. От этого тоскливо.





По словам Рустама, первые впечатления от Киева самые положительные.





— Я работаю на Контрактовой площади — в историческом центре. Рядом ратуша. Мне было необычно увидеть концерт белорусских музыкантов. Они были в бело-красно-белых носках, с БЧБ-флагом, — улыбается Рустам. — Сейчас перед работой гуляю по площади, где стоит памятник Григорию Сковороде. У него на шее — БЧБ-флаг. Местные говорят, уже больше месяца. И никто флаг не снимает. Висит и висит — кому он мешает?





В Киеве совсем другие ощущения, чем в Минске, где ты выходишь за хлебом и не знаешь, вернешься ли домой.





Рустам признается: ему было приятно, когда коллега из Киева позвонил и предложил присоединиться к сообществу украинских медиков в мессенджере.





Врач не исключает, что вернется домой, в Минск:





— Все возможно, все-таки у меня большая часть жизни прошла здесь. Хочется покоя, душевного равновесия. Все это осталось дома.





В Киеве придется начинать заново. Это тренирует, укрепляет, но я бы с радостью вернулся.