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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Обнародованы результаты масштабного исследования эффективности COVID-вакцин

К сожалению, речь идет о самых популярных западных вакцинах, недоступных для беларусов.


Одно из наиболее масштабных исследований ученых из Франции с участием 22 миллионов человек показало, что вакцинация на 90% снижает риск тяжелой формы COVID-19, в частности смерти и госпитализации. Прививка также эффективна при штамме коронавируса Дельта.

Оно было проведено медицинской группой Epi-Phare, работающей с правительством Франции, передает издание bfmtv. Как объяснил профессор Махмуд Зурейк (директор структуры), ученые сравнили данные 11 миллионов вакцинированных людей старше 50 лет с 11 миллионами тех, кто не сделал прививку, за период с 27 декабря 2020 года (начало вакцинации в стране).

Были сформированы "пары" из людей одного возраста, места проживания и пола. Ученые следили за их жизнью с момента получения вакцинировавшимися второй дозы препарата.

Речь идет о вакцинах компаний Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Как выяснилось, спустя 14 дней после второй дозы вакцины у пациентов наблюдалось "снижение риска госпитализации более чем на 90%". 

Относительно штамма Дельта исследование также продемонстрировало значительный защитный эффект вакцины против него – 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50-75 лет.

Как отметили ученые, исследование сосредоточено только на эффективности вакцин против тяжелых форм. В нем нет данных о том, насколько прививки способны предотвращать заражение и передачу коронавируса.
Источник: obozrevatel.com
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