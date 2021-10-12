+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главред "Краязнаўчай газеты" умер в 51 год - коронавирус

12 октября умер главный редактор "Краязнаўчай газеты" Владимир Пучинский. Причиной смерти называется коронавирус. Пучинскому был 51 год.

О болезни Владимира Пучинского неделю назад сообщала его дочь, сообщает Радио Свобода. 

Его увезли на Мядельщину, так как в Минском районе не было мест, чтобы положить в больницу на кислород.

Владимир Пучинский долгое время работал в редакции "Краязнаўчай газеты", которая была создана Белорусским фондом культуры.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]