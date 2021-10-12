Владимира Пучинского неделю назад сообщала его дочь, О болезнинеделю назад сообщала его дочь, сообщает Радио Свобода.





Его увезли на Мядельщину, так как в Минском районе не было мест, чтобы положить в больницу на кислород.





Владимир Пучинский долгое время работал в редакции "Краязнаўчай газеты", которая была создана Белорусским фондом культуры.