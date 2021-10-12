Главред "Краязнаўчай газеты" умер в 51 год - коронавирус
12 октября умер главный редактор "Краязнаўчай газеты" Владимир Пучинский. Причиной смерти называется коронавирус. Пучинскому был 51 год.
О болезни Владимира Пучинского неделю назад сообщала его дочь, сообщает Радио Свобода.
Его увезли на Мядельщину, так как в Минском районе не было мест, чтобы положить в больницу на кислород.
Владимир Пучинский долгое время работал в редакции "Краязнаўчай газеты", которая была создана Белорусским фондом культуры.
11:05 12/10/2021
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