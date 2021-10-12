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У политзаключённой Натальи Херше пропал дневник

Гражданка Швейцарии, белорусская политзаключённая Наталья Херше написала в письме, что её должны освободить, с учётом перерасчёта дней в следственном изоляторе, 27 января 2023 года, сообщает Радыё Свабода.

Она также рассказала и о том, как себя чувствует в могилёвской тюрьме №4, куда в конце сентября её перевели из гомельской женской колонии. Херше поселили одну в камере на шесть мест, "дали хорошее бельё, хорошее одеяло, но в камере прохладно, пока не топят".

Наталья Херше заметила, что после переезда из колонии у неё исчезли некоторые вещи. Среди них — дневник, который она вела в СИЗО на Володарского и в Жодино, в колонии, портреты, которые она рисовала, тетради с её пометками во время чтения книги "Архипелаг ГУЛАГ" и даже чистые листы бумаги.

"Очень хочется узнать свободные новости, поэтому и жду посла [Швейцарии], — пишет политзаключённая. — Слышала по радио о ситуации с беженцами...".

Херше — гражданка Швейцарии белорусского происхождения. В прошлом году она была осуждена в Минске на 2,5 года колонии общего режима за сопротивление силовику — во время женского марша в сентябре 2020-го сорвала с него балаклаву. 

Свою вину она не признала. Власти Швейцарии настаивают на освобождении своей гражданки.

Трижды Наталье Херше предлагали написать прошение о помиловании на имя Лукашенко, но она отказалась: "Написав на помилование, я растоптала бы себя духовно".
Источник: euroradio.fm
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