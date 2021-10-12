Она также рассказала и о том, как себя чувствует в могилёвской тюрьме №4, куда в конце сентября её перевели из гомельской женской колонии. Херше поселили одну в камере на шесть мест, "дали хорошее бельё, хорошее одеяло, но в камере прохладно, пока не топят".





Наталья Херше заметила, что после переезда из колонии у неё исчезли некоторые вещи. Среди них — дневник, который она вела в СИЗО на Володарского и в Жодино, в колонии, портреты, которые она рисовала, тетради с её пометками во время чтения книги "Архипелаг ГУЛАГ" и даже чистые листы бумаги.





"Очень хочется узнать свободные новости, поэтому и жду посла [Швейцарии], — пишет политзаключённая. — Слышала по радио о ситуации с беженцами...".





Херше — гражданка Швейцарии белорусского происхождения. В прошлом году она была осуждена в Минске на 2,5 года колонии общего режима за сопротивление силовику — во время женского марша в сентябре 2020-го сорвала с него балаклаву.





Свою вину она не признала. Власти Швейцарии настаивают на освобождении своей гражданки.





Трижды Наталье Херше предлагали написать прошение о помиловании на имя Лукашенко, но она отказалась: "Написав на помилование, я растоптала бы себя духовно".